5月1日、GLION ARENA KOBEで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025－26」クォーターファイナルGAME1が開催。神戸ストークスがホームで鹿児島レブナイズと対戦した。 試合序盤から互いに点を取り合う展開となるなか、神戸は木村圭吾の3ポイントシュートをきっかけにして13－2のランを炸裂させる。攻撃の手を緩めず、第1クォーターだけでチーム全体で42得点