SIX LOUNGEが、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2のオープニング主題歌である新曲「さよならじゃない方がいい」を6月3日にCDリリースする。 （関連：SIX LOUNGE×BLEACH、DISH//×逃げ若、ハンブレ×鴨ロン……改めて注目したいロックバンド×アニソン3選） 本楽曲は、同アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウ（Dr/Cho）の歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロール