◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月2日甲子園）ゴールデンウイークの9連戦で2勝2敗のスタートとなった阪神が、白星先行に向けて、初回の先制に成功した。巨人の左腕・又木に対して、岡城、福島が倒れたが、虎の強力クリーンアップがキバをむいた。森下が147キロ直球を左翼二塁打すると、暴投で三進。2死三塁から2試合連続猛打賞と好調の佐藤輝が144キロシュートを適時左二塁打。塁上で4番がガッツポーズを見せた。佐藤輝