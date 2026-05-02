日本テレビの岩本乃蒼アナ（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。同局に復職したことを報告した。【写真】大学院での学位授与式に…日本テレビに復職する岩本乃蒼アナ岩本アナは「この春 日本テレビに復職いたしました。休職中、関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな3年間となりました」と記した。続けて「久