将棋の妊娠・出産に関わるタイトル戦出場規定の見直しを巡って、福間香奈女流五冠（３４）が２日、大阪市内で記者会見を開いた。先月３０日に発表された検討委員会の最終報告について、「（委員会を設置した）日本将棋連盟には心から感謝しているが、内容には不安がぬぐえていない」などと、対応を注視する姿勢を見せた。福間女流五冠は２０２４年１２月、第１子を出産。妊娠中に行われた女流タイトル戦の一部で体調不良のため