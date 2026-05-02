スピリット航空は事業継続のための交渉がまとまらず、全便の運航停止を発表する見通しとなった/Charly Triballeau/AFP/Getty Images（CNN） 事情に詳しい情報筋2人によると、米格安航空会社（LCC）のスピリット航空は近く、米東部時間2日午前3時をもって運航を停止すると発表する。米国の主要航空会社が事業停止するのはほぼ25年ぶり。スピリット航空はジェット燃料価格の高騰で、2度目の破産から脱却する計画が頓挫した。主要債権