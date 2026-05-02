東京ドームで激突ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する世紀の一戦が2日、東京ドームで行われる。決戦ムードが高まる中、会場を彩るラウンドガールも試合をSNSなどで告知しており、その中で1人の女性が話題になっている。東京ドームのチケット5万5000席分が1か月以上前に完売となっている、大注目の一戦。興行は映像配信プラ