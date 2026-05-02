染谷将太が主演する映画『廃用身』（5月15日公開）のトークイベントが1日、実施され、監督の吉田光希と、映画感想Tiktokerしんのすけ、映画ライターSYOが登壇した。【動画】『廃用身』半歩先の恐怖が倫理観を揺さぶる本予告本作は、外務省医務官を経て、現在も在宅訪問医として活躍する久坂部羊による同名の小説デビュー作を実写化。監督と脚本を務めるのは吉田光希。吉田が学生時代に原作と出合って衝撃を受けて以来、20年に