◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）巨人・又木鉄平投手（２７）が今季初先発し、初回に先制点を与えた。プロ３年目で初めて阪神戦に登板中の左腕。初回、空振り三振と遊ゴロでテンポ良く２死を奪ったが、３番・森下、４番・佐藤に連続で左翼線に二塁打を浴びて１点を失った。なお２死二塁のピンチでは大山を空振り三振に抑えて踏ん張った。新外国人右腕マタの２軍降格に伴い、ＧＷ９連戦の５戦目で先発チャン