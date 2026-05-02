東京１１Ｒ・京王杯スプリングカップ・Ｇ２・馬トク激走馬＝ワイドラトゥール１４００メートル戦は【３・１・０・２】の安定感を誇るカリフォルニアクローム産駒。母のワイドサファイア（父アグネスタキオン）はフローラステークス２着。兄のワイドファラオ（父ヘニーヒューズ）は、かしわ記念の勝ち馬とハイレベルな牝系の出身だ。首差２着のスワンステークスの走りを見ても牡馬相手でも通用の地力がある。４月１４日に外厩・