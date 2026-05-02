◆米大リーグアスレチックス５―８ガーディアンズ（１日、米カリフォルニア州ウエストサクラメント＝サターヘルスパーク）アスレチックスのＮ・カーツ内野手（２３）が本拠のガーディアンズ戦で７回に四球を選び、２０試合連続四球となった。１９１０年代に打者ごとに四球がカウントされるようになった以降では、１９４７年Ｒ・カレンバイン（タイガース）の２２試合連続に次ぎ、２００２〜０３年Ｂ・ボンズ（ジャイアンツ）に