「パイレーツ・オブ・カリビアン」で知られる女優のキーラ・ナイトレイが、およそ15年ぶりにウエスト・エンドの舞台に復帰する。2011年にリバイバル版「子供の時間」に出演したのを最後に、ロンドンの舞台からは遠のいていたキーラが今年、公演が予定されている「The Lives of Others」に出演する。 【写真】キーラの相手役出演舞台で嘔吐者続出悪夢の連鎖反応のワケとは この作品は、アカデミ&