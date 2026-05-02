ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、明日、日本時間3日のカージナルス戦に先発予定の佐々木朗希投手について言及しました。佐々木投手は今季ここまで5試合に登板し1勝2敗、防御率6.35の成績。前回26日のカブス戦では、3本のホームランを浴びながら6回途中4失点で今季初勝利を飾りました。佐々木投手の状態について、ロバーツ監督は「直近の登板は、この5試合の中でも一番よかった。今後もさらによくなっていくことを期待している