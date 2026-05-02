俳優の唐沢寿明（６２）が主演した映画「ミステリー・アリーナ」（２２日公開）が２日、横浜市内で開催されている第４回横浜国際映画祭の正式招待作品として先行上映され、唐沢と神康幸プロデューサーが舞台あいさつを行った。映画は深水黎一郎氏の同名小説が原作で、生放送の推理番組「ミステリー・アリーナ」で司会者・樺山（唐沢）と賞金１００億円を目指す６人の解答者（芦田愛菜ら）が推理合戦を繰り広げるミステリー・エ