「ビジネスクラス」誕生はパンナムから？国際線旅客機の座席区分は航空会社によって呼称が異なる場合もありますが、一般的には上位から「ファーストクラス」「ビジネスクラス」「エコノミークラス」の順に分類されます。【驚愕の広さ！】これが110席ある「世界最大のビジネスクラス区画」機内全貌です（画像）ファーストは「一等」、エコノミーは「経済的」となんとなく意味が伝わります。しかし、ビジネスは、どのようなクラ