berry meetが、初となるビルボードライブ公演を7月8日に横浜で開催する。 （関連：新たなロックシーンがここから加速するガラクタ×ちゃくら×berry meet、切磋琢磨の対バンツアーを振り返る） 本公演は、メジャーデビュー1周年であり結成4周年当日に開催。普段のライブハウスとは一味違う、アニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露する。 チケットは、5月2