タレントの北斗晶が5月1日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介が入手したという、フランス産発酵バター・エシレの専門店『エシレ・メゾン デュ ブール』のバターケーキを絶賛した。この日、北斗は「今日は親子でロケをさせていただきました〜！！」と報告し、長男・健之介さんと健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛との3ショットを公開した。また「話は変わりますが」と切り出し『エシレ』のバターケーキについて