元AKB48でタレントの西野未姫が5月1日に自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と娘・にこりちゃんと撮影した様々なパターンのマタニティフォトを公開した。この日、西野は「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました」と報告し、カラフルな衣装を着用した山本とにこりちゃんとの3ショットなどを公開した。撮影したマタニティフォトについて「このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、