パラリンピックにも出場した諫早市出身の車いすアスリート。 闘病生活から復帰し、再び競技への挑戦を続けています。 【NIB news every. 2026年4月17日放送より】 最高時速は約35Km。 上半身の筋力で車輪を回し、コースを駆け抜けます。 副島 正純選手(55)。 諫早市出身で、世界の最前線で活躍する車いすアスリートです。 （副島 正純 選手） 「右を漕いでも左を漕いでも