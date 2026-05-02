言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、階段や廊下での移動を助ける安全設備、玄関で履き替えて室内を歩くための履物、そして判断を誤らせる心理的な誘導という、3つの言葉を選びました。身近な暮らしの道具から情報の取り扱いに関する用語まで、幅広く連想を広げて共通の2文字を特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。て□□□□っぱみ□□