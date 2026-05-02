今月末に閉館する大阪松竹座で2日、最後の公演「大阪松竹座さよなら公演御名残五月大歌舞伎」が開幕した。幕開けはめでたい場で上演される「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）」。水を打ったような静かな客席で、中村又五郎（70）の翁が厳かに舞い、若い中村虎之介（28）中村歌昇（36）が足拍子も豪快に躍動感あふれる舞踊を披露した。「昼の部」は壮絶な最期を遂げる木曽義賢に片岡愛之助（54）がふんする「義賢最期