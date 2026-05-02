元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、2日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。過去の週刊誌報道について語った。番組では「箱根3時間SP」として、箱根にまつわる企画を行った。一茂は「俺さ今思い出したんだけどさ、芦ノ湖の近くに（父親の）別荘があったんですけど、一番最初にスキャンダルを撮られたのが『FRIDAY』なの。それがね、なんとね学生のとき」と明かした。一茂は「プロになる前