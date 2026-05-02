あきんどスシローは、ゴールデンウィークにあわせておすしをお手頃価格で楽しんでもらいたいという想いから、4月30日より「特ネタ中とろ」と「大盛りねぎまぐろ軍艦」を全国のスシローにて販売する。通常180円から販売している「特ネタ中とろ」が110円からの特別価格で提供されるほか、通常の約1.5倍に増量した「大盛りねぎまぐろ軍艦」も110円から販売されるという。「特ネタ中とろ」「大盛りねぎまぐろ軍艦」が110円〜○特ネタ中