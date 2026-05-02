フィリーズは１日（日本時間２日）の敵地マーリンズ戦に６―５で逃げ切り勝ち。これでドン・マッティングリー氏（６５）が暫定監督に就任して４連勝となった。その一方、成績不振で監督を解任されたロブ・トムソン氏（６２）が現在の心境を激白。地元メディア「ＮＢＣスポーツ・フィラデルフィア」の取材を受けたトムソン氏は「ここでの監督としての４年間ずっと言ってきたけど、他のどこにも行きたくない。この組織が大好きで