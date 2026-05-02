【モデルプレス＝2026/05/02】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が4月30日、自身のInstagramを更新。レースのミニ丈ワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】29歳世界的スター「セクシー」と話題の大胆ドレス姿◆リサ、美背中輝くレースワンピースショット公開リサは「BadAngelchella」とつづり、黒のレース素材のシースルーミニワンピース姿を投稿。大きく開いたバックスタイルからは美しい背中が際立っている