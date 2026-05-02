【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第3話が、1日に放送された。重要人物の死、ラストの電話シーンに注目が集まっている。【写真】「田鎖ブラザーズ」考察覆す死を遂げた重要人物◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時