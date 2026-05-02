【モデルプレス＝2026/05/02】元櫻坂46の土生瑞穂が4月30日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。【写真】28歳元櫻坂46「脚長すぎてびっくり」と話題の美脚ショット◆土生瑞穂、美脚際立つショーパンコーデ披露土生は「いろいろやばすぎぃ」とつづり、色とりどりの洋服がズラリと並ぶ場所で撮影したソロショットを投稿。ミラーレンズのサングラスを身につけ、パーカーのフードを被ったスポーティなコーディネート