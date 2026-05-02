【モデルプレス＝2026/05/02】フリーアナウンサーの中村仁美が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男に好評だった手作りのキンパを公開した。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「美味しそう」と話題の本格手作りキンパ◆中村仁美アナ、長男に好評だった手作りキンパ公開中村アナは「長男に好評だったので 今日のお弁当もキンパ」とコメントし、肉やにんじん、青菜など様々な具材が巻かれた4本のキンパを公開。キンパの横