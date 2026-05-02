◆米大リーグパドレス２―８ホワイトソックス（１日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、敵地のパドレス戦に「２番・一塁」で先発出場し２回に１３号３ランで勝利に貢献。この一発が１９９８年に野茂英雄（当時ドジャース）が１号を放って以来、日本人通算１０００号となった。また、本塁打ダービー単独首位に浮上。打点も２６に伸ばしトップのアルバレスに１差と