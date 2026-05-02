今年2月から行方不明となっていた59歳の男性が、群馬県伊勢崎市で遺体で見つかり、警察は死体遺棄事件として捜査し、知人の50代の男から事情を聞いています。警察によりますと、先月28日、伊勢崎市の利根川河川敷で、小渕和則さんが土に埋まった状態で遺体で発見されました。小渕さんについては、2月27日に、姉から「一人暮らしの弟の姿が見えない」と110番通報があり、警察が行方を捜していました。その後、小渕さん名義のキャッ