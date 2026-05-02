“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、2日までに自身のXを更新。イルカと戯れる様子、キュートな舌出しショットなどを公開した。【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴がキュートな舌出し三田は「海の陽キャさんに触れ合ってきたよ〜。手で合図するとクルクル回ったり踊ったりとっても賢いイルカさんです。キンメ丼も食べたんだけどさ！！見せることのなかった靴下まさか披露するとは…Tverでチェックしてみて！」と写真