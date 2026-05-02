「Just be yourself」をステートメントに掲げるRAVIJOURから、Swimwear 2026 collectionのビジュアルが公開されました。女性らしい魅力を引き立てるデザインと、洗練されたシルエットが魅力の新作は、4月16日（木）12:00より公式オンラインストアで販売開始。全国店舗では4月17日（金）より展開されます♡ 色気を纏うコルセットビキニ 毎年人気を集めるコルセットビキニが、新色を加えて再登場。フロントの編み