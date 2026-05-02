◇ナ・リーグドジャース2−7カージナルス（2026年5月1日セントルイス）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦で打線が振るわず今季初の3連敗を喫した。打線は2回2死一塁からマンシーが適時二塁打を放ったものの、4回1死一、二塁でパヘスが投ゴロ併殺に倒れるなどつながりを欠き、2点止まり。4試合続けてノーアーチと長打が出ていない。3連敗中の得点は1、2、2点と計5点で自慢の強力打線が鳴りをひそ