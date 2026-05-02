「春季高校野球神奈川大会・準決勝、横浜８−６桐光学園」（２日、横浜スタジアム）横浜が２年連続の関東大会進出を決め、今秋ドラフト上位候補の織田翔希投手（３年）が１１安打６失点の完投勝利を挙げた。１８６球の熱投で逆転勝利を呼ぶ投球を見せた。０−０で迎えた二回だは先頭への四球から２死一、二塁のピンチを招いた。バッテリーのミスの間に先制点を許し、四球と適時打で２失点。「入りの弱さが目に見えて課題とし