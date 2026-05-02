俳優の唐沢寿明（62）、神康幸プロデューサーが2日、横浜市内で行われた『第4回 横浜国際映画祭』内で行われた映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の舞台あいさつに登壇した。【写真】神康幸プロデューサ―と…笑顔で両手を広げる唐沢寿明毒舌とアフロヘアーで番組をかき乱す司会者・樺山桃太郎を唐沢が演じた。冒頭で唐沢は「皆さんの顔つきを見ていると僕に相当ムカついていると感じ取れる（笑）。あくまで役ですか