【ワシントン＝関根晃次郎】米財務省は１日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を通過する際、イラン側に通航料を支払った場合には制裁対象になる可能性があると警告した。同省はＸ（旧ツイッター）で、通航料の支払いは「イランの軍事支援に当たる」と指摘し、海運業者に対して適切な対応を求めている。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いファルス通信などが４月下旬、通航料が徴収されていると報じていた。米財務省によ