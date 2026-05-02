「日本ハム−オリックス」（２日、エスコンフィールド）北海道滝川市出身のタレント・藤本美貴が始球式を務めた。背番号２２６のユニホーム姿でマウンドへ上がると、森本稀哲コーチが打席へ。大きく振りかぶって投じたボールは手前で弾み、最後は転がって捕手のミットに収まった。藤本が投球する直前、スタンドから「ミキティ〜〜」と大きな声援が飛び、場内がどよめいた。投球後は「遠かったです。また練習して戻ってこら