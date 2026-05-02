NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家の妻まつ役を演じている他、テレビ東京「開運！なんでも鑑定団」のMC、さらに5月公開の映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」では主演を務めるなど、大活躍中の菅井友香。欅坂46、櫻坂46の元メンバー（初代キャプテン）でもある。【写真】春ドラ「銀河の一票」でも好演中！野呂佳代の「野呂」姓、そのルーツは？「菅井」は本来は地形由来の名字である。「井」とは井戸だけではなく、古い時