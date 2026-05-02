「N-BOX」サイズの新型「軽スライドドアワゴン」まもなく発売！これまで日本の軽自動車市場といえば、国内メーカーが切磋琢磨する独自の領域でした。しかし、そんな市場に大きな変化が訪れようとしています。2025年11月、中国のEV大手であるBYDが、日本市場向けに開発した新型の軽電気自動車「ラッコ」を発表し、大きな注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これが「N-BOX」サイズの「軽スライドドアワゴン」です！（13