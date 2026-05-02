シンガーソングライターの森川葵咲樹が、宮城で開催された野外音楽フェス『ARABAKI ROCK FEST.26』のライブ映像を公開した。 （関連：【映像あり】森川葵咲樹、『ARABAKI ROCK FEST.26』ライブ映像） 『ARABAKI ROCK FEST.26』は、4月25日・26日に国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのくで開催された野外ロックフェスティバル。ASIAN KUNG-FU GENERATION、The Birthday、ELLEGARDEN、布袋寅泰、