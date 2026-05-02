Smash Into Piecesが、日本版シングル「First Time (Japan Edition)」を配信リリースした。 （関連：バイリンガルデュエット、なぜ増加？宇多田ヒカル、星野源、幾田りら……“社会の変化”を反映する音楽の未来） 本楽曲では、ロックと映画的表現が交差し、現実と幻想が融合する新たなフェーズへと突入。本作のためにクリス・アダム（Vo）は日本語を学び、タレントのLiLiCoとともに日本語バージョンを