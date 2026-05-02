旅行って、計画を立てるところからすでにはじまっているような気がしませんか？楽しい旅を存分に満喫するためには下準備も重要。今回はそのような旅の計画に欠かせない“宿泊”に関する質問が届きました。『ホテルや旅館を予約する際、何に重点を置いて決める？』宿泊先を決める条件、人によって価値観が大きく異なりそうですよね。今回質問を寄せてくれた投稿者さんは「お部屋」「食事」「価格」と3つの選択肢を用意してくださ