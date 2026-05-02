＜中日クラウンズ3日目◇2日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーは、雷雲接近のため競技順延となった第2ラウンドを消化し、現在、第3ラウンドが進んでいる。【写真】マダムたちから声援を受ける石川遼トータル9アンダーの単独トップで、岩〓亜久竜が後半に入った。トータル8アンダーの2位には第2ラウンドトップの26歳・平本世中（せじゅん）、片岡大育、小平智らが続いている。今季