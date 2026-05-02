＜メキシコ・リビエラマヤオープン 2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞西村優菜はトータル2オーバー・62位でホールアウトし予選通過を決めると、アテストエリア付近でキャディと15分間ほど話し込んだ。「毎週カットラインを気にしながらのラウンドになってしまっている、と相談しました。『年を取っているから経験豊富だ』って言ってくれて。いい人ですね」。キャディの優しさに感謝しながら、目に