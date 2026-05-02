テレビ朝日系バラエティー『THE世代感ランキング』が、4月30日に放送（後7：00）。この日は「国民大調査！時代を変えたお菓子！昭和平成令和ベスト10」と題した内容で届けた。【一覧】「ポテトチップス うすしお味」パッケージの主な変遷「あなたが思う“時代を変えた”と思うくらい衝撃だったお菓子はなんですか？」という質問を国民3000人に大調査！そのお菓子を「昭和発売のもの」と「平成令和発売のもの」に分けてベスト10