大分県豊後大野市の山中で女性の遺体が見つかった事件で、県警は２日、大分市元町、無職姫野忠文容疑者（５８）（死体遺棄容疑で逮捕）を殺人容疑で再逮捕した。容疑を認めているという。発表によると、姫野容疑者は３月３日、同市の自宅で、同県中津市の契約職員女性（当時１８歳）の首をナイフで刺し、殺害した疑い。女性は同２日夜、自宅にいるのを家族が見たのを最後に行方が分からなくなり、行方不明者届が出されていた