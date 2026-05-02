トレーニングの時だけでなく、健康や美容のために飲む人も増えたプロテイン。せっかく飲むなら毎日続けたくなる美味しいものを選びたいですよね。武内製薬の『THE PROTEIN』は、定番からユニークなものまで多彩なフレーバーを展開しています。今回は、その中でも気になる2つのフレーバーを試してみました。『THE PROTEIN』の気になる2フレーバーをレビュー○フレーバー数は驚異の60種越え! ホエイからウェイトゲイナーまで複数の種