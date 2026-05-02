資料 春の高校野球岡山大会の準決勝が行われ、創志学園が岡山東商に勝利しました。 準決勝のもう1試合では、おかやま山陽が岡山学芸館を下しています。決勝は3日に行われます。 【結果】創志学園 3-0 岡山東商