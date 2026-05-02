◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節浦和―千葉（２日・埼玉スタジアム２００２）Ｊ１千葉は、２日にアウェーで浦和と対戦する。雪の中で行われた前回対戦では守備で後手に回り早い時間に２失点。後半は主導権を握る場面もあったが、ゴールを奪えずそのまま０―２で敗れた。先発メンバーが発表され、ＭＦ杉山直宏とＭＦ品田愛斗が今季初めて先発に名を連ねた。またＧＫは若原智哉が４試合ぶり先発復帰。浦和に２００８年