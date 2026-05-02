◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２日・エスコンフィールド）試合前に北海道・滝川市出身のタレント・藤本美貴がファーストピッチを行った。投球前には、スタンドから「ミキティー！」と熱狂的なファンからの熱い声援が送られた。大きく足を上げた投球フォームから、投球は右打者の方向に大きく逸れ、ノーバウンドとはならなかった。「ゴールデンウィークが始まっていますけど、家族で楽しんでいってください」と、球場を